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РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении

Украина 07:28   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении

О том, что россияне захватили новые территории на Боровском направлении, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).

Речь идет о Новоегоровке – населенном пункте Луганской области, расположенном вблизи админграницы Харьковщины, где оккупанты пытаются продвинуться, постоянно штурмуя позиции ВСУ.

«Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, как российские солдаты поднимают российский флаг в восточном Твердохлебово (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что российские силы недавно продвинулись в восточную часть села и захватили Новоегоровку (восточнее Твердохлебово)», – уточнили аналитики.

Остальные штурмы на этом направлении в районе Макеевки и Грековки не увенчались успехом, хотя россияне и пытаются распускать фейковые заявлении о своем продвижении на данных участках. Такая же ситуация сохраняется и на Купянщине.

«Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, заявил, что российские войска пытаются переправиться через реку Оскол и расширить свой плацдарм в районе Двуречной (севернее Купянска). Командующий отметил, что российские войска не могут осуществить полномасштабную переправу тяжелой техникой, поскольку река не замерзла, поэтому группы из пяти-восьми человек пересекают реку на небольших лодках ночью или в туман, после чего ждут прибытия подкрепления», – передают в ISW.

Атаки в районе Волчанска также оказались безуспешными – линия фронта на севере Харьковщины осталась неизменной, добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: Военные РФ продвинулись за Оскол на Харьковщине благодаря туману — НГУ (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне захватили новые территории в Харьковской области, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).".