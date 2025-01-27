РФ подняла триколор: в ISW заявили об успехах врага на Боровском направлении
О том, что россияне захватили новые территории на Боровском направлении, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).
Речь идет о Новоегоровке – населенном пункте Луганской области, расположенном вблизи админграницы Харьковщины, где оккупанты пытаются продвинуться, постоянно штурмуя позиции ВСУ.
«Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, как российские солдаты поднимают российский флаг в восточном Твердохлебово (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что российские силы недавно продвинулись в восточную часть села и захватили Новоегоровку (восточнее Твердохлебово)», – уточнили аналитики.
Остальные штурмы на этом направлении в районе Макеевки и Грековки не увенчались успехом, хотя россияне и пытаются распускать фейковые заявлении о своем продвижении на данных участках. Такая же ситуация сохраняется и на Купянщине.
«Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, заявил, что российские войска пытаются переправиться через реку Оскол и расширить свой плацдарм в районе Двуречной (севернее Купянска). Командующий отметил, что российские войска не могут осуществить полномасштабную переправу тяжелой техникой, поскольку река не замерзла, поэтому группы из пяти-восьми человек пересекают реку на небольших лодках ночью или в туман, после чего ждут прибытия подкрепления», – передают в ISW.
Атаки в районе Волчанска также оказались безуспешными – линия фронта на севере Харьковщины осталась неизменной, добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 07:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне захватили новые территории в Харьковской области, рассказали в сводке 27 января аналитики Института изучения войны (ISW).".