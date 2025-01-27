РФ підняла триколор: в ISW заявили про успіхи ворога на Борівському напрямку

Про те, що росіяни захопили нові території на Борівському напрямку, розповіли 27 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться про Новоєгорівку – населений пункт Луганської області, розташований поблизу адмінкордону Харківщини, де окупанти намагаються просунутися, постійно штурмуючи позиції ЗСУ.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, як російські солдати підіймають російський прапор у східному Твердохлібовому (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що російські сили нещодавно просунулися у східній частині села та захопили Новоєгорівку (на схід від с. Твердохлібове)”, – уточнили аналітики.

Решта штурмів на цьому напрямку в районі Макіївки та Греківки не увінчалася успіхом, хоча росіяни і намагаються розпускати фейкові заяви про своє просування на даних ділянках. Така сама ситуація зберігається і на Куп’янщині.

“Командир українського батальйону, який діяв на Куп’янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються переправитися через річку Оскіл і розширити свій плацдарм у районі Дворічної (на північ від Куп’янська). Командувач зазначив, що російські війська не можуть здійснити повномасштабну переправу важкою технікою, оскільки річка не замерзла, тому групи з п’яти-восьми осіб перетинають річку на невеликих човнах вночі або в туман, після чого чекають на пункт концентрації в лісистій місцевості для прибуття підкріплення”, – передають в ISW.

Атаки у районі Вовчанська також виявилися марними – лінія фронту на півночі Харківщини залишилася незмінною, додали в Інституті вивчення війни.