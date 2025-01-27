РФ підняла триколор: в ISW заявили про успіхи ворога на Борівському напрямку
Про те, що росіяни захопили нові території на Борівському напрямку, розповіли 27 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Йдеться про Новоєгорівку – населений пункт Луганської області, розташований поблизу адмінкордону Харківщини, де окупанти намагаються просунутися, постійно штурмуючи позиції ЗСУ.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, як російські солдати підіймають російський прапор у східному Твердохлібовому (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що російські сили нещодавно просунулися у східній частині села та захопили Новоєгорівку (на схід від с. Твердохлібове)”, – уточнили аналітики.
Решта штурмів на цьому напрямку в районі Макіївки та Греківки не увінчалася успіхом, хоча росіяни і намагаються розпускати фейкові заяви про своє просування на даних ділянках. Така сама ситуація зберігається і на Куп’янщині.
“Командир українського батальйону, який діяв на Куп’янському напрямку, заявив, що російські війська намагаються переправитися через річку Оскіл і розширити свій плацдарм у районі Дворічної (на північ від Куп’янська). Командувач зазначив, що російські війська не можуть здійснити повномасштабну переправу важкою технікою, оскільки річка не замерзла, тому групи з п’яти-восьми осіб перетинають річку на невеликих човнах вночі або в туман, після чого чекають на пункт концентрації в лісистій місцевості для прибуття підкріплення”, – передають в ISW.
Атаки у районі Вовчанська також виявилися марними – лінія фронту на півночі Харківщини залишилася незмінною, додали в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 07:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни захопили нові території у Харківській області, розповіли у зведенні 27 січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".