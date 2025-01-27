Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 27 січня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини зафіксували чотири бої у районі Вовчанська. На Куп’янщині було 11 атак росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог протягом доби скинув авіабомби на Куп’янськ та Кучерівку.

Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі: