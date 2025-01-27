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Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої

Україна 08:52   27.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 27 січня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини зафіксували чотири бої у районі Вовчанська. На Куп’янщині було 11 атак росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог протягом доби скинув авіабомби на Куп’янськ та Кучерівку.

Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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На Харківському напрямку боїв не зафіксували, ситуація на Куп’янщині – Генштаб

Ви читали новину: «Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 08:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 27 січня Генштаб ЗСУ.".