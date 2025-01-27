Генштаб: 11 штурмів було на Куп’янщині, на Харківському напрямку – чотири бої
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 27 січня Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини зафіксували чотири бої у районі Вовчанська. На Куп’янщині було 11 атак росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового”, – уточнили в Генштабі.
Також ворог протягом доби скинув авіабомби на Куп’янськ та Кучерівку.
Втрати ворога, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 08:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 27 січня Генштаб ЗСУ.".