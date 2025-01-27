Драпатый, организовавший оборону на Харьковщине, возглавил ОСГВ «Хортица»

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый возглавил ОСГВ «Хортица». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 января.

«Это жесточайшие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад», – отметил Зеленский.

В обращении президент также отметил, что украинские воины сохраняют буферную зону на территории РФ, говорится о Курской операции, чтобы обезопасить от наступления оккупантов на Сумы и Харьков.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, генерал-майор Михаил Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». Пост командующего Сухопутными войсками ВСУ он занимает с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что Драпатый имеет очень хорошую репутацию в армии.

В «NV» напомнили, что 13 декабря 2024 Драпатий анонсировал масштабную трансформацию Сухопутных войск, включающую улучшение рекрутинга, военной подготовки, применения новейших технологий и управления боем. В январе 2025 года министр обороны Рустем Умеров заявил о начале анализа деятельности командования Сухопутных войск с целью реформирования системы управления и кадровой политики.