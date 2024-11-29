«Остановил врага у Липцев»: Драпатый — новый командующий Сухопутными войсками

Бригадный генерал Михаил Драпатый — с мая по сентябрь 2024 года командующий ОТГВ «Харьков» — назначен новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Олег Апостол будет занимать должность заместителя главнокомандующего ВСУ, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам Ставки.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что главной задачей сейчас является повышение боеспособности украинской армии, обеспечение качества подготовки военнослужащих и внедрение инновационных подходов к управлению людьми в ВСУ.

«Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства», — добавил президент.

Аналитики DeepState пишут, что Драпатый и Апостол имеют крайне хорошую репутацию в армии.

«Драпатый принял на себя ОТГ «Харьков» в мае, остановив врага возле Липцев и Волчанска. Сумел стабилизировать ситуацию, несмотря на постоянные вмешательства одной из кукол Содоля. Далее работал в ОТГ «Луганск», где получил много положительных отзывов по своей работе. Апостол командовал 95-й ОДШБр с февраля. Бригада традиционно в самых дырявых участках проводила стабилизацию. Летом остановила врага в Торецке и уже в августе провела успешные наступательные действия на Курщине», — отмечают аналитики.