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Сколько техники и солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ

Фронт 12:37   29.11.2024
Виктория Яковенко
Сколько техники и солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки произошло 12 боев в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. Оккупанты нанесли один ракетный удар, семь авиаударов с использованием 11 КАБов, пять НАР, а также 41 удар дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 355 обстрелов, отметили защитники.

Потери врага за прошедшие сутки составили 124 человека, из них безвозвратные – 64, санитарные – 60. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 41 единицу вооружения и военной техники, в частности: два танка, две ББМ, одну артсистему, одно противотанковое средство, шесть авто, две единицы спецтехники и 27 БпЛА.

Уничтожены: 80 укрытий для личного состава и три места хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".