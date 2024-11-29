Сколько техники и солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки произошло 12 боев в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. Оккупанты нанесли один ракетный удар, семь авиаударов с использованием 11 КАБов, пять НАР, а также 41 удар дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 355 обстрелов, отметили защитники.
Потери врага за прошедшие сутки составили 124 человека, из них безвозвратные – 64, санитарные – 60. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 41 единицу вооружения и военной техники, в частности: два танка, две ББМ, одну артсистему, одно противотанковое средство, шесть авто, две единицы спецтехники и 27 БпЛА.
Уничтожены: 80 укрытий для личного состава и три места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ворог, враг, ОТГВ "Харьков", потери, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".