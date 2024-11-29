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Сокол: «город заполнен FPV-дронами» – в Купянске БПЛА РФ бьет по гражданским

Фронт 11:23   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сокол: «город заполнен FPV-дронами» – в Купянске БПЛА РФ бьет по гражданским

Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, что ситуация с обстрелами в приграничных и прифронтовых населенных пунктах тяжелая.

По его словам, в населенных пунктах, которые находятся на линии боевого столкновения, уже ежеминутно раздаются звуки ударов артиллерии.

«Если брать Купянскую громаду, то там вообще город фактически заполнен FPV-дронами, которые создают угрозу для гражданского населения. Если говорить о ракетных и ударах авиабомбами, то, как вы же отметили, минувшие сутки характеризовалась ударами по Малоданиловской громаде, Дергачевской, по городу Харькову, Золочевская громада также страдает. В Золочевской громаде ночью сегодня были нанесены четыре удара авиабомбами. К счастью, они не попали по жилой застройке, они попали по территории полей», – уточнил Сокол.

Он также отметил, что несмотря на обстрелы, энергетики пытаются восстанавливать электроснабжение в таких громадах. Однако есть и те населенные пункты, где ремонтные работы проводить уже невозможно.

«Это населенные пункты, находящиеся на линии боевого столкновения, потому что там постоянные обстрелы и возобновлять электроснабжение просто невозможно из-за риска гибели работников», – объяснил директор департамента.

Кроме того, в области продолжается эвакуация.

«За вчера было эвакуировано 198 человек. Что касается принудительной эвакуации детей, то по приказу начальника ХОВА Олега Синегубова, эвакуируются принудительно с левого берега Оскола Боровской громады. По состоянию на данный момент там еще находятся 68 детей. Эти 68 детей находятся в двух населенных пунктах», – сказал Сокол.

Он добавил, что сейчас работают над тем, чтобы вывезти оставшихся детей в безопасные места.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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