Сокол: “місто заповнене FPV-дронами” – у Куп’янську БПЛА РФ б’є по цивільних

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол в етері “Суспільне. Студія” повідомив, що ситуація з обстрілами у прикордонних та прифронтових населених пунктах важка.

За його словами, у населених пунктах, що знаходяться на лінії бойового зіткнення, вже щохвилини лунають звуки ударів артилерії.

“Якщо брати Купʼянську громаду, то там взагалі місто фактично заповнено FPV-дронами, які створюють загрозу для цивільного населення, якщо казати про ракетні та удари авіабомбами, то, як ви вже зазначили, минула доба характеризувалася ударами по Малоданилівській громаді, Дергачівській, по місту Харкову, Золочівська громада також потерпає. У Золочівській громаді вночі сьогодні були нанесені чотири удари авіабомбами. На щастя, вони не попали по житловій забудові, вони попали по території полів”, – уточнив Сокол.

Він також зазначив, що попри обстріли, енергетики намагаються відновлювати електропостачання у таких громадах. Проте є й ті населені пункти, де ремонтні роботи вже проводити неможливо.

“Це населені пункти, що знаходяться на лінії бойового зіткнення, тому що там постійні обстріли та відновлювати електропостачання просто неможливо через ризик загибелі працівників”, – пояснив директор департаменту.

Крім того, в області продовжується евакуація.

“За вчора було евакуйовано 198 осіб. Щодо примусової евакуації дітей, то за наказом начальника ХОВА Олега Синєгубова, евакуюються у примусовий спосіб з лівого берега Осколу Борівської громади, на даний момент там знаходилося 126 дітей, то станом на зараз там ще знаходяться 68 дітей. Ці 68 дітей розташовані у двох населених пунктах“, – сказав Сокол.

Він додав, що зараз працюють над тим, щоб вивезти дітей, які залишилися, в безпечні місця.