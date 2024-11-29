Ворог бив по області КАБами, випускав БПЛА – про наслідки повідомив Синєгубов
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Ближче до ночі під ударами росіян опинилися Берестинський район та Золочівська громада, розповів уранці 29 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 23:10 у Берестинському районі впав БПЛА. Дісталося селу Палатки – там уламки дрона пошкодили приватний будинок та ангар.
А о 23:25 росіяни почали бити з авіації по Золочівській громаді. Спочатку два КАБи вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка.
“Ще 2 КАБ по відкритій місцевості поблизу села Карасівка.”, – додав Синєгубов.
Також начальник ХОВА поінформував про темпи евакуації в регіоні. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку евакуювали 48 осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ближче до ночі під ударами росіян опинилися Берестинський район та Золочівська громада, розповів уранці 29 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".