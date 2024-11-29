Ворог бив по області КАБами, випускав БПЛА – про наслідки повідомив Синєгубов

Ближче до ночі під ударами росіян опинилися Берестинський район та Золочівська громада, розповів уранці 29 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 23:10 у Берестинському районі впав БПЛА. Дісталося селу Палатки – там уламки дрона пошкодили приватний будинок та ангар.

А о 23:25 росіяни почали бити з авіації по Золочівській громаді. Спочатку два КАБи вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка.

“Ще 2 КАБ по відкритій місцевості поблизу села Карасівка.”, – додав Синєгубов.

Також начальник ХОВА поінформував про темпи евакуації в регіоні. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку евакуювали 48 осіб.