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Ворог бив по області КАБами, випускав БПЛА – про наслідки повідомив Синєгубов

Україна 08:42   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог бив по області КАБами, випускав БПЛА – про наслідки повідомив Синєгубов Скриншот

Ближче до ночі під ударами росіян опинилися Берестинський район та Золочівська громада, розповів уранці 29 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 23:10 у Берестинському районі впав БПЛА. Дісталося селу Палатки – там уламки дрона пошкодили приватний будинок та ангар.

А о 23:25 росіяни почали бити з авіації по Золочівській громаді. Спочатку два КАБи вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка.

“Ще 2 КАБ по відкритій місцевості поблизу  села Карасівка.”, – додав Синєгубов.

Також начальник ХОВА поінформував про темпи евакуації в регіоні. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку евакуювали 48 осіб. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ближче до ночі під ударами росіян опинилися Берестинський район та Золочівська громада, розповів уранці 29 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".