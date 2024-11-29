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ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському

Фронт 08:25   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку, обстріли регіону, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 29 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував 12 разів біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. Також, за даними Генштабу, збільшилась і кількість штурмів РФ на Куп’янщині.

“Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на три населені пункти області – під ударами опинився Куп’янськ, Липці та Нескучне.

Втрати росіян наразі такі:

Читайте також: Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку, обстріли регіону, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 29 листопада Генштаб ЗСУ.".