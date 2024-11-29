ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку, обстріли регіону, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 29 листопада Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував 12 разів біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. Також, за даними Генштабу, збільшилась і кількість штурмів РФ на Куп’янщині.
“Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки”, – уточнили у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на три населені пункти області – під ударами опинився Куп’янськ, Липці та Нескучне.
Втрати росіян наразі такі:
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, наступ, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку, обстріли регіону, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 29 листопада Генштаб ЗСУ.".