ГШ: 25 разів наступала РФ на Куп’янському напрямку, 7 атак на Харківському

Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку, обстріли регіону, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 29 листопада Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував 12 разів біля Вовчанська, Тихого та Глибокого. Також, за даними Генштабу, збільшилась і кількість штурмів РФ на Куп’янщині.

“Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на три населені пункти області – під ударами опинився Куп’янськ, Липці та Нескучне.

Втрати росіян наразі такі: