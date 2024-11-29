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Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки

Події 07:31   29.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки

Про те, що вночі «прилетіло», повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. 

За його даними, окупанти випустили КАБи по громаді о 23:25.

“Попередньо: дві керовані авіабомби вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще дві впали поблизу села Карасівка”, – пише “Зоря”.

Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілів немає, уточнив Коваленко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі «прилетіло», повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. ".