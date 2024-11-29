Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки

Про те, що вночі «прилетіло», повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

За його даними, окупанти випустили КАБи по громаді о 23:25.

“Попередньо: дві керовані авіабомби вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще дві впали поблизу села Карасівка”, – пише “Зоря”.

Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілів немає, уточнив Коваленко.