Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки
Про те, що вночі «прилетіло», повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
За його даними, окупанти випустили КАБи по громаді о 23:25.
“Попередньо: дві керовані авіабомби вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще дві впали поблизу села Карасівка”, – пише “Зоря”.
Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілів немає, уточнив Коваленко.
Читайте також: Вибухи чули у Харкові: атака КАБ — удари по місту та області (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі росіяни випустили авіабомби по Золочівській громаді – наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі «прилетіло», повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. ".