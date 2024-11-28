Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по області (доповнюється)
Близько 12:40 у Харкові чули вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучань у місті не зафіксували. Відомо про удари по селах Руська Лозова та Уди, а також про “приліт” у Малоданилівській громаді.
Доповнено о 13:36. Щонайменше одне з влучань було по території Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Понівечене місце заховання», – написав він.
Доповнено о 13:29. О 12:55, попередньо, КАБ влучив по відкритій місцевості неподалік села Уди. Наразі у населеному пункті цивільне населення відсутнє. Інформація про руйнування не надходила, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».
Доповнено о 13:13. Влучань у Харкові не зафіксували, повідомив уточнену інформацію мер міста Ігор Терехов.
Доповнено о 13:09. Попередньо, окупанти вдарили по Київському району Харкова, повідомили у ХОВА.
«На даний час інформація про постраждалих не надходила. Профільні служби обстежують місце події», – додали у ХОВА.
Також о 12:40 ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Руська Лозова. За попередньою інформацією ХОВА, влучання біля одного з навчальних закладів населеного пункту.
Доповнено о 13:01. Близько 12:40 ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Доповнено о 12:49. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харків.
12:41. Харків під атакою ворожих КАБів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він закликає бути обережними.
«Харків терміново в укриття», – писали у Повітряних силах ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, КАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:40 у Харкові чули вибухи.".