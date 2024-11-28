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Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по області (доповнюється)

Події 13:36   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чули у Харкові: атака КАБів – удари по області (доповнюється)

Близько 12:40 у Харкові чули вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучань у місті не зафіксували. Відомо про удари по селах Руська Лозова та Уди, а також про “приліт” у Малоданилівській громаді.

Доповнено о 13:36. Щонайменше одне з влучань було по території Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Понівечене місце заховання», – написав він.

Фото: Олександр Гололобов

Доповнено о 13:29. О 12:55, попередньо, КАБ влучив по відкритій місцевості неподалік села Уди. Наразі у населеному пункті цивільне населення відсутнє. Інформація про руйнування не надходила, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

Доповнено о 13:13. Влучань у Харкові не зафіксували, повідомив уточнену інформацію мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 13:09. Попередньо, окупанти вдарили по Київському району Харкова, повідомили у ХОВА.

«На даний час інформація про постраждалих не надходила. Профільні служби обстежують місце події», – додали у ХОВА.

Також о 12:40 ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Руська Лозова. За попередньою інформацією ХОВА, влучання біля одного з навчальних закладів населеного пункту.

Доповнено о 13:01. Близько 12:40 ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Доповнено о 12:49. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харків.

12:41. Харків під атакою ворожих КАБів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він закликає бути обережними.

«Харків терміново в укриття», – писали у Повітряних силах ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 13:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:40 у Харкові чули вибухи.".