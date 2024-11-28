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Взрывы слышали в Харькове: атака КАБов — удары по области (дополняется)

Происшествия 13:36   28.11.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: атака КАБов — удары по области (дополняется)

Около 12:40 в Харькове слышали взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попаданий в городе не зафиксировали. Известно об ударах по селах Русская Лозовая и Уды, а также о «прилете» в Малоданиловской громаде. 

Дополнено в 13:36. По меньшей мере, одно из попаданий было по территории Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Пострадало место захоронения», — написал он.

удар Харьковщина
Фото: Александр Гололобов

Дополнено в 13:29. В 12:55, предварительно, КАБ попал по открытой местности недалеко от села Уды. Сейчас в населенном пункте гражданское население отсутствует. Информация о разрушениях не поступала, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Дополнено в 13:14. Попаданий в Харькове не зафиксировали, сообщил уточненную информацию мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 13:09. Предварительно, оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, сообщили в ХОВА.

«Сейчас информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия», — добавили в ХОВА.

Также в 12:40 ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Русская Лозовая. По предварительной информации ХОВА, попадание возле одного из учебных заведений населенного пункта.

Дополнено в 13:01. Около 12:40 враг ударил КАБом по Русской Лозовой. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Дополнено в 12:49. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьков.

12:41. Харьков под атакой вражеских КАБов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призывает быть осторожными.

«Харьков срочно в укрытие», – писали в Воздушных силах ВСУ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:40 в Харькове слышали взрывы. ".