Ночью россияне выпустили авиабомбы по Золочевской громаде — последствия

О том, что ночью «прилетело» сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

По его данным, оккупанты выпустили КАБы по громаде в 23:25.

«Предварительно: две управляемые авиабомбы ударили по открытой местности недалеко от села Барановка, еще две упали вблизи села Карасёвка», – пишет «Зоря».

Пострадавших и разрушений вследствие обстрелов нет, уточнил Коваленко.