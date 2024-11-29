Ночью россияне выпустили авиабомбы по Золочевской громаде — последствия
О том, что ночью «прилетело» сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.
По его данным, оккупанты выпустили КАБы по громаде в 23:25.
«Предварительно: две управляемые авиабомбы ударили по открытой местности недалеко от села Барановка, еще две упали вблизи села Карасёвка», – пишет «Зоря».
Пострадавших и разрушений вследствие обстрелов нет, уточнил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ночью «прилетело» сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко. ".