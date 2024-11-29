Live
  • Пт 29.11.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.86

ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском

Фронт 08:25   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Купянском и Харьковском направлении, обстрелах региона, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 29 ноября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал 12 раз возле Волчанска, Тихого и Глубокого. Также, по данным Генштаба, увеличилось и количество штурмов РФ на Купянщине.

«Силы обороны отражали атаки в районах Фиголовки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на три населенных пункта области – под ударами оказался Купянск, Липцы и Нескучное.

Потери россиян на данный момент таковы:

Читайте также: Ночью россияне выпустили авиабомбы по Золочевской громаде — последствия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ситуацию с водохранилищем, снабжающим Харьков, вновь называют критической
Ситуацию с водохранилищем, снабжающим Харьков, вновь называют критической
28.11.2024, 21:25
Новости Харькова – главное за 29.11: ожоги лица получил мужчина на СТО, бои
Новости Харькова – главное за 29.11: ожоги лица получил мужчина на СТО, бои
29.11.2024, 09:02
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
27.11.2024, 21:03
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
Форсирование россиянами реки Оскол: в ВСУ объяснили, что угрожает Купянску
28.11.2024, 16:22
Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото)
Телеведущий Андрей Бедняков посетил Купянск и снял о городе программу (фото)
29.11.2024, 08:12
ГСЧС: ожоги лица получил мужчина на СТО в Харькове, его госпитализировали
ГСЧС: ожоги лица получил мужчина на СТО в Харькове, его госпитализировали
29.11.2024, 08:57

Новости по теме:

08:23
На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ
14:22
«Это сплошные руины, нет дорог» — ОТГВ «Харьков» о штурмах РФ в Волчанске
08:19
Генштаб: оккупанты наступали в районе Казачей Лопани
16:50
Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
16:51
Удары КАБами и бои: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине на 16:00

Вы читали новость: «ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Купянском и Харьковском направлении, обстрелах региона, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 29 ноября Генштаб ВСУ.".