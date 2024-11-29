ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском

О боях на Купянском и Харьковском направлении, обстрелах региона, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 29 ноября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал 12 раз возле Волчанска, Тихого и Глубокого. Также, по данным Генштаба, увеличилось и количество штурмов РФ на Купянщине.

«Силы обороны отражали атаки в районах Фиголовки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на три населенных пункта области – под ударами оказался Купянск, Липцы и Нескучное.

Потери россиян на данный момент таковы: