Враг бил по области КАБами, выпускал БПЛА – о разрушениях сообщил Синегубов
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Ближе к ночи под ударами россиян оказался Берестинский район и Золочевская громада, рассказал утром 29 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 23:10 в Берестинском районе упал БПЛА. Досталось селу Палатки – там осколки дрона повредили частный дом и ангар.
А в 23:25 россияне начали бить из авиации по Золочевской громаде. Вначале два КАБа ударили по открытой местности неподалеку от села Барановка.
«Еще 2 КАБ – по открытой местности вблизи села Карасёвка», – добавил Синегубов.
Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации в регионе. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 48 человек.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: война, обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ближе к ночи под ударами россиян оказался Берестинский район и Золочевская громада, рассказал утром 29 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".