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Враг бил по области КАБами, выпускал БПЛА – о разрушениях сообщил Синегубов

Украина 08:42   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг бил по области КАБами, выпускал БПЛА – о разрушениях сообщил Синегубов Скриншот

Ближе к ночи под ударами россиян оказался Берестинский район и Золочевская громада, рассказал утром 29 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 23:10 в Берестинском районе упал БПЛА. Досталось селу Палатки – там осколки дрона повредили частный дом и ангар.

А в 23:25 россияне начали бить из авиации по Золочевской громаде. Вначале два КАБа ударили по открытой местности неподалеку от села Барановка.

«Еще 2 КАБ – по открытой местности вблизи села Карасёвка», – добавил Синегубов.

Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации в регионе. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 48 человек.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ближе к ночи под ударами россиян оказался Берестинский район и Золочевская громада, рассказал утром 29 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".