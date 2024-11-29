Враг бил по области КАБами, выпускал БПЛА – о разрушениях сообщил Синегубов

Ближе к ночи под ударами россиян оказался Берестинский район и Золочевская громада, рассказал утром 29 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 23:10 в Берестинском районе упал БПЛА. Досталось селу Палатки – там осколки дрона повредили частный дом и ангар.

А в 23:25 россияне начали бить из авиации по Золочевской громаде. Вначале два КАБа ударили по открытой местности неподалеку от села Барановка.

«Еще 2 КАБ – по открытой местности вблизи села Карасёвка», – добавил Синегубов.

Также начальник ХОВА проинформировал о темпах эвакуации в регионе. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского направления эвакуировали 48 человек.