Скільки техніки і солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини: дані ЗСУ

Ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала і залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».

Впродовж минулої доби відбулося 12 боїв в районах Вовчанська, Тихого і Глибокого. Окупанти завдали один ракетний удар, сім авіаударів із використанням 11 КАБів, п’ять НАР, а також 41 удар дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 355 обстрілів, зазначили захисники.

Втрати ворога за минулу добу склали 124 особи, з них безповоротні – 64, санітарні – 60. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, дві ББМ, одну артсистему, один протитанковий засіб, шість авто, дві одиниці спецтехніки та 27 БпЛА.

Знищені: 80 укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.