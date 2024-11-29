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Скільки техніки і солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини: дані ЗСУ

Фронт 12:37   29.11.2024
Вікторія Яковенко
Скільки техніки і солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини: дані ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала і залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».

Впродовж минулої доби відбулося 12 боїв в районах Вовчанська, Тихого і Глибокого. Окупанти завдали один ракетний удар, сім авіаударів із використанням 11 КАБів, п’ять НАР, а також 41 удар дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 355 обстрілів, зазначили захисники.

Втрати ворога за минулу добу склали 124 особи, з них безповоротні – 64, санітарні – 60. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, дві ББМ, одну артсистему, один протитанковий засіб, шість авто, дві одиниці спецтехніки та 27 БпЛА.

Знищені: 80 укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала і залишається складною. Українські захисники продовжують стримувати ворога, проінформували в ОТУВ «Харків».".