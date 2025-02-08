Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Александра Сырского. В 1918-м большевистские захватчики взяли под контроль Киев. В 1861-м создали Конфедеративные Штаты Америки – объединение рабовладельческих штатов юга, решивших отделиться от США. В 1850-м родился археолог Викентий Хвойка, открывший Трипольскую культуру. В 1837-м состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. В 1587-м казнили королеву Шотландии Марию Стюарт.

Праздники и памятные даты 8 февраля

8 февраля – Всемирный день фильмов (Global Movie Day) – отмечают во вторую субботу февраля.

Также сегодня: День предложения руки и сердца или День признания.

8 февраля в истории

8 февраля 1587 года в английском замке Фотерингей казнили королеву Шотландии Марию I Стюарт. Подробнее.

8 февраля 1837 года состоялась знаменитая дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Подробнее.

8 февраля 1850 года родился археолог Викентий Хвойка, открывший Трипольскую культуру. Подробнее.

8 февраля 1861 года шесть рабовладельческих южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки. Подробнее.

8 февраля 1918 года большевистские оккупанты во главе с Муравьевым взяли под контроль Киев. Подробнее.

8 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

8 февраля 1994 года Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Оба опубликовали по этому поводу тексты в соцсетях. Зеленский написал, что предложил Залужному и дальше оставаться в команде. И так и произошло – сейчас Валерий Залужный является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. В день увольнения по результатам встречи с президентом Главком написал: «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии». А за несколько дней до того разместил в фейсбуке пост, который многие восприняли как «прощальный» на фоне постоянных слухов. Это было поздравление с днем ​​рождения начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале (его уволили вместе с Залужным).

«Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно», – написал тогда Главком, и эта фраза стала крылатой. Ее, в частности, цитировал при увольнении в августе 2024 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

А 8 февраля 2024-го в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Президент также назвал несколько фамилий украинских офицеров, которых тогда рассматривал на руководящие должности в Вооруженных силах, а именно: бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палису и Вадима Сухаревского.

Драпатый уже через несколько месяцев после этих событий возглавил ОТУ «Харьков» во время второго российского вторжения в Харьковскую область. Сейчас он – командующий Сухопутными войсками ВСУ и ОСУВ «Хортица». Выпускник Харьковского института танковых войск Андрей Гнатов в июне 2024-го стал командующим Объединенными силами. Он также руководил ОСУВ «Хортица» до недавнего назначения Михаила Драпатого. Сейчас Гнатов — заместитель начальника Генштаба ВСУ. Генерал Игорь Скибюк во время Харьковского контрнаступления ВСУ командовал 80-й ОДШб, участвовавшей в освобождении Изюма. В феврале 2024-го его назначили командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины. Полковник Вадим Сухаревский, имеющий диплом харьковского Национального юридического университета им. Я. Мудрого, возглавляет Силы беспилотных систем ВСУ – с самого создания этого нового вида войск в 2024 году. Полковник Павел Палиса командовал 93-й ОМБр «Холодный Яр» (хорошо известной жителям Харьковщины успешными боями в районе Изюма и Барвенково в 2022 году). 29 ноября 2024 года он стал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Церковный праздник

8 февраля чтят память великомученика Феодора Стратилата. Подробнее.

Народные приметы

Чем холоднее будет 8 февраля, тем теплее будет март.

Если утром мороз, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя никому завидовать.

Нельзя отказывать в помощи.