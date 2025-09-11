Українці в Польщі потрібні – харків’янка з-за океану про популізм Навроцького

Чому лунають антиукраїнські заяви у Польщі, зокрема й від нового президента Навроцького і чого вони варті, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла харківська політологиня Юлія Біденко. Вона також відповіла, як ЄС чинить тиск на проросійських прем’єрів Словаччини та Угорщини та чи хочуть українці виборів.

Політологиня з Харкова Юлія Біденко має досвід років стажування і роботи ЄС – у Берліні та в Брюсселі. Наразі вона перебуває в США. Це друга частина нашої розмови. Перша присвячена сприйняттю України Трампом і перспективам «коаліції рішучих» – тут.

ЄС до Орбана і Фіцо використовує батіг і пряник

– Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо блокують різні види допомоги Україні. Чому в ЄС не можуть нівелювати їхні голоси?

– Я б не характеризувала ЄС як повністю бездіяльну або неефективну машину з прийняття рішень. Ми бачимо, що навіть на особистісному рівні ця робота в Брюсселі ведеться. І це така гра, коли намагаються застосуванням потенційного батога і пряника все ж таки нівелювати це блокування допомоги України. Але, якщо казати про більш такі масштабні перспективи, ми ще стикнемося з протидією не лише від цих країн, а, можливо, і з блокуванням нашого вступу до ЄС Польщею.

Українці полякам потрібні попри скандальні заяви Навроцького

– Після обрання у Польщі президентом Кароля Навроцького там радикально змінилася зовнішня і внутрішня політика щодо України та українців.

– Слід розуміти, що у влади популісти в дуже багатьох країнах Європи, і Польща теж наочний приклад. І тому те, що каже пан Кароль Навроцький, не обов’язково буде втілено в певні бюрократичні процедури або реальні дії. Нещодавно Навроцький знову сказав, що Німеччина мусить платити репарації Польщі за окупацію у Другій світовій війні.

– Тобто ми не єдині, до кого в поляків є претензії?

– Так, це іноді дуже провокативні заяви, які не лише про Україну. Щодо українських біженців, я б сказала, що ми їм, полякам, там потрібні. Бо українці зараз працюють на позиціях, які місцеве населення не хоче займати. Альтернативою буде лише імпорт мігрантів, котрі точно не впишуться в польське суспільство, як це відбувається в тій самій Німеччині, Нідерландах або Великій Британії. І коли буде стояти вибір, що робити з практичного погляду: чи зберігати трудовий ресурс від українців, чи намагатися заповнити його іншими мігрантами, то Україна вже не буде такою демонізованою.

– А як щодо вето Навроцького на допомогу українським родинам, які мають дітей підліткового віку, або малих?

– Зараз розглядають альтернативний законопроєкт, який буде більш масштабно регулювати питання саме соціальної допомоги. Питання в тому, чи додадуть туди пакетом ще заборону символіки УПА чи якісь більш жорсткі заходи щодо тих, хто прославляє Бандеру. Як колись Юлія Тимошенко казала про політичну реформу і кризу 2004 року, що нам, як в радянському сільпо, намагаються з пачкою масла продати ще якесь відро. І ситуація в Польщі схожа, що коли до абсолютно раціонального регулювання соціальної допомоги під’єднають ідеологічні питання.

60% українців вважають, що вибори зараз недоречні

– Попри те, що в Україні не видно кінця і краю війні, останній місяць ми спостерігаємо, що топблогери, які ймовірно співпрацюють з ОП та нардепки від «Слуги народу» пані Богуцька та Безугла, ведуть компанію з дискредитації колишнього головкома Валерія Залужного. Чи полягає мета в тому, аби збільшити шанси на перемогу на наступних президентських виборах Володимиру Зеленському?

– По-перше, Росія не збирається закінчувати війну зараз або скоро, і особливо не збирається це робити шляхом перемовин. По-друге, щодо Залужного та інформаційної кампанії навколо нього, дійсно, ми бачимо, що це або така методичка прийшла, або ці особи хочуть хайпувати на певних темах. І якщо вже пішло розкручування цієї «воронки» громадської думки, то, мабуть, вони теж хочуть бути в цьому тренді. Та поки не почався політичний процес. Хоча дехто в Києві вважає, що він вже почався. Але якщо ми подивимося на громадську думку в Харкові, на громадську думку українців в цілому, то понад 60% вважають, що вибори зараз недоречні і що навпаки політичні конфлікти є фактором, який шкодить країні.

– Навпаки вибори зараз сприймають як фактор загрози для країни.

– Тож коли почнеться реальна політична кампанія, підготовка до виборів, вона не буде дуже швидкою, тому що потрібен час, щоб забезпечити стабільні умови, щоб прийшла конкурентна виборча кампанія. І тоді розклад сил і симпатії українців, і навіть теми кампаній будуть зовсім іншими.

– Тобто високий соціологічний рейтинг не гарантує успіху?

– Низка соціологічних установ, яким я довіряю, показує зростання рейтингу довіри саме до пана Залужного, але також у трійці є і пан Буданов. Але це не трансформується у готовність голосувати саме за певну політичну силу або за певного лідера. Рівень довіри станом на зараз абсолютно не переводиться автоматично в бюлетені, в голоси на виборах. Але робота по дискредитації лідерів думок буде вестися.

Мене більше заспокоює, що пан Залужний спростовує повідомлення навіть закордонних журналістів, що вже вибудовується кампанія, збирається штаб. Він, як людина з військовим вихованням, жодних провокативних політичних заяв не робить. Тому ми не можемо прогнозувати якісь результати виборів до того моменту, поки не буде заморозки конфлікту або гарантій безпеки, що вибори у Харкові, в частині Донецької області, в Одесі можна провести з тим, щоб у виборчу дільницю не прилетів «шахед» чи російська ракета.