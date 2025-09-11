Украинцы в Польше нужны – харьковчанка из-за океана о популизме Навроцкого

Почему раздаются антиукраинские заявления в Польше, в том числе и от нового президента Навроцкого и чего они стоят, в интервью МГ «Объектив» рассказала харьковская политолог Юлия Биденко. Она также ответила, каким образом ЕС оказывает давление на пророссийских премьеров Словакии и Венгрии и хотят ли украинцы выборов.

У политолога из Харькова Юлия Биденко опыт лет стажировки и работы ЕС – в Берлине и в Брюсселе. В настоящее время она находится в США. Это вторая часть нашего разговора. Первая посвящена восприятию Украины Трампом и перспективам «коалиции решительных» — здесь.

ЕС к Орбану и Фицо использует кнут и пряник

— Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо блокируют разные виды помощи Украине. Почему в ЕС не могут нивелировать их голоса?

— Я бы не охарактеризовал ЕС как полностью бездействующую или неэффективную машину по принятию решений. Мы видим, что даже на личностном уровне эта работа идет в Брюсселе. И это такая игра, когда пытаются с применением потенциального кнута и пряника все же нивелировать блокирование помощи Украины. Но, если говорить о более масштабных перспективах, мы еще столкнемся с противодействием не только от этих стран, а, возможно, и с блокированием нашего вступления в ЕС Польшей.

<br />

Украинцы полякам нужны, несмотря на скандальные заявления Навроцкого

– После избрания в Польше президентом Кароля Навроцкого там радикально изменилась внешняя и внутренняя политика в отношении Украины и украинцев.

– Следует понимать, что у власти популисты в очень многих странах Европы, и Польша тоже наглядный пример. И потому, что говорит Кароль Навроцкий, не обязательно будет воплощено в определенные бюрократические процедуры или реальные действия. Недавно Навроцкий снова сказал, что Германия должна платить репарации Польше за оккупацию во Второй мировой войне.

– То есть мы не единственные, к кому у поляков есть претензии?

– Да, это иногда очень провокационные заявления, которые не только об Украине. Что касается украинских беженцев, то я бы сказала, что мы им, полякам, там нужны. Украинцы сейчас работают на позициях, которые местное население не хочет занимать. Альтернативой будет только импорт мигрантов, которые точно не впишутся в польское общество, как это происходит в той же Германии, Нидерландах или Великобритании. И когда будет стоять выбор, что делать с практической точки зрения: сохранять ли трудовой ресурс от украинцев или пытаться заполнить его другими мигрантами, то Украина уже не будет такой демонизированной.

— А как насчет вето Навроцкого касательно помощи украинским семьям, имеющим детей подросткового возраста или маленьким?

– Сейчас рассматривают альтернативный законопроект, который будет более масштабно регулировать вопросы именно социальной помощи. Вопрос в том, добавят ли туда пакетом еще запрет символики УПА или какие-то более жесткие меры в отношении прославляющих Бандеру. Как когда-то Юлия Тимошенко говорила о политической реформе и кризисе 2004 года, что нам, как в советском сельпо, пытаются с пачкой масла продать еще какое-нибудь ведро. И ситуация в Польше похожа, что когда к абсолютно рациональному регулированию социальной помощи подсоединят идеологические вопросы.

60% украинцев считают, что выборы сейчас неуместны

— Несмотря на то, что в Украине не видно конца и края войне, последний месяц мы наблюдаем, что топ-блоггеры, вероятно, сотрудничающие с ОП и нардепки от «Слуги народа» госпожа Богуцкая и Безуглая, ведут компанию по дискредитации бывшего главкома Валерия Залужного. Состоит ли цель в том, чтобы увеличить шансы на победу на следующих президентских выборах Владимиру Зеленскому?

– Во-первых, Россия не собирается заканчивать войну сейчас или скоро, и особенно не собирается это делать путем переговоров. Во-вторых, по поводу Залужного и информационной кампании вокруг него, действительно, мы видим, что это либо такая методичка пришла, либо эти лица хотят хайповать на определенных темах. И если уж пошла раскрутка этой «воронки» общественного мнения, то, вероятно, они тоже хотят быть в этом тренде. Но пока не начался политический процесс. Хотя некоторые в Киеве считают, что уже стартовал. Но если мы посмотрим на общественное мнение в Харькове, общественное мнение украинцев в целом, то более 60% считают, что выборы сейчас неуместны и что наоборот политические конфликты являются фактором, который вредит стране.

— Напротив, выборы сейчас воспринимают как фактор угрозы для страны.

— Когда начнется реальная политическая кампания, подготовка к выборам, она не будет очень быстрой, потому что нужно время, чтобы обеспечить стабильные условия, чтобы пришла конкурентная избирательная кампания. И тогда расклад сил и симпатии украинцев и даже темы кампаний будут совсем другими.

– То есть высокий социологический рейтинг не гарантирует успеха?

— Ряд социологических учреждений, которым я доверяю, показывает рост рейтинга доверия именно к господину Залужному, но также в тройке есть и Буданов. Но это не трансформируется в готовность голосовать именно за определенную политическую силу или определенного лидера. Уровень доверия на сегодня не переводится автоматически в бюллетени, в голоса на выборах. Но работа по дискредитации лидеров мнений будет идти.

Меня больше успокаивает, что господин Залужный опровергает сообщения даже зарубежных журналистов, что уже выстраивается кампания, собирается штаб. Он как человек с военным воспитанием никаких провокационных политических заявлений не делает. Поэтому мы не можем прогнозировать какие-либо результаты выборов до того момента, пока не будет заморозки конфликта или гарантий безопасности, что выборы и в Харькове, и в части Донецкой области, и в Одессе можно провести с тем, чтобы в избирательный участок не прилетел «шахед» или российская ракета.