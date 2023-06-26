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Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас — Маляр

Происшествия 08:22   26.06.2023
Оксана Горун
Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах контрнаступления ВСУ за неделю. 

«Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас», — подчеркнула Маляр в telegram.

Замминистра обороны проинформировала, что авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:

✔️нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника;
✔️уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага;
✔️нанесли поражение по 11 пунктам управления;
✔️ поразили 7 складов боеприпасов врага.

Также уничтожены сотни единиц вражеской техники. В том числе два вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, танки и артиллерийские системы.

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По информации Маляр, ВСУ в ходе наступательных операций на востоке продвинулись на нескольких направлениях на 1-2 км. На юге за счет улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта освободили еще 17 квадратных километров территории.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах контрнаступления ВСУ за неделю".