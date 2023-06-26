Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас — Маляр
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах контрнаступления ВСУ за неделю.
«Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас», — подчеркнула Маляр в telegram.
Замминистра обороны проинформировала, что авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:
✔️нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника;
✔️уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага;
✔️нанесли поражение по 11 пунктам управления;
✔️ поразили 7 складов боеприпасов врага.
Также уничтожены сотни единиц вражеской техники. В том числе два вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, танки и артиллерийские системы.
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По информации Маляр, ВСУ в ходе наступательных операций на востоке продвинулись на нескольких направлениях на 1-2 км. На юге за счет улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта освободили еще 17 квадратных километров территории.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах контрнаступления ВСУ за неделю".