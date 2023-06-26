Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах контрнаступления ВСУ за неделю.

«Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас», — подчеркнула Маляр в telegram.

Замминистра обороны проинформировала, что авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:

✔️нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника;

✔️уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага;

✔️нанесли поражение по 11 пунктам управления;

✔️ поразили 7 складов боеприпасов врага.

Также уничтожены сотни единиц вражеской техники. В том числе два вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, танки и артиллерийские системы.

По информации Маляр, ВСУ в ходе наступательных операций на востоке продвинулись на нескольких направлениях на 1-2 км. На юге за счет улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта освободили еще 17 квадратных километров территории.