Із Куп’янська оголосили евакуацію: вивезуть усіх цивільних – Синєгубов
15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення з громад Куп’янського напрямку, зокрема і самого Куп’янська.
«І ще три громади, які знаходяться ближче до лінії фронту. Лише лівий берег річки Оскіл – це майже 4 тис. людей. Якщо брати і правий берег – це ще 3 тис. людей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
За його словами, жителям лівого берега річки Оскіл влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- і водопостачання. Адже, як тільки ремонтні бригади виїжджають туди, вони підпадають під ворожі обстріли.
«Також ми оголосили обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб з Ізюмського району – населений пункт Борова, який постійно підпадає під обстріли. Там у примусовий спосіб будемо евакуйовувати тільки сім’ї, де є діти. Наразі таких сімей 134», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, куп'янск, обороны, сінєгубов, совет, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення з громад Куп’янського напрямку, зокрема і самого Куп’янська.".