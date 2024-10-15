Із Куп’янська оголосили евакуацію: вивезуть усіх цивільних – Синєгубов

15 жовтня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення з громад Куп’янського напрямку, зокрема і самого Куп’янська.

«І ще три громади, які знаходяться ближче до лінії фронту. Лише лівий берег річки Оскіл – це майже 4 тис. людей. Якщо брати і правий берег – це ще 3 тис. людей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, жителям лівого берега річки Оскіл влада вже не може гарантувати відновлення електро-, тепло- і водопостачання. Адже, як тільки ремонтні бригади виїжджають туди, вони підпадають під ворожі обстріли.

«Також ми оголосили обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб з Ізюмського району – населений пункт Борова, який постійно підпадає під обстріли. Там у примусовий спосіб будемо евакуйовувати тільки сім’ї, де є діти. Наразі таких сімей 134», – додав голова ХОВА.