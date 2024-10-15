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На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб

Україна 08:46   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківщині, що сталися протягом доби, а також – про авіаудари по області повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку за добу росіяни атакували наші позиції двічі в районі Тихого. А на Куп’янському – українські захисники відбили 26 атак окупантів.

“Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого”, – уточнили в Генштабі.

Крім того, за добу ворог скинув авіабомби на Соснівку, Гарбузи, Ківшарівку, Новоосинове та Гороховатку.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: Пожежі на Харківщині: горів ліс, будинок та гаражі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що сталися протягом доби, а також – про авіаудари по області повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".