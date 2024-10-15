На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківщині, що сталися протягом доби, а також – про авіаудари по області повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, на Харківському напрямку за добу росіяни атакували наші позиції двічі в районі Тихого. А на Куп’янському – українські захисники відбили 26 атак окупантів.
“Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого”, – уточнили в Генштабі.
Крім того, за добу ворог скинув авіабомби на Соснівку, Гарбузи, Ківшарівку, Новоосинове та Гороховатку.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 08:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, що сталися протягом доби, а також – про авіаудари по області повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".