На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб

Про бої на Харківщині, що сталися протягом доби, а також – про авіаудари по області повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку за добу росіяни атакували наші позиції двічі в районі Тихого. А на Куп’янському – українські захисники відбили 26 атак окупантів.

“Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого”, – уточнили в Генштабі.

Крім того, за добу ворог скинув авіабомби на Соснівку, Гарбузи, Ківшарівку, Новоосинове та Гороховатку.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога.