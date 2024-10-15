Пожежі на Харківщині: горів ліс, будинок та гаражі
Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала вранці 15 жовтня пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Усього за добу рятувальники виїжджали гасити вісім пожеж. Одна з них виникла через ворожі обстріли.
“Вдень росіяни завдали авіаційного удару по житловому мікрорайоні селища Ківшарівка Куп’янського району. Авіабомби влучили у гаражний кооператив. В результаті обстрілу сталася пожежа. Горіло 8 гаражів та автівка на загальній площі понад 240 м кв. Крім того, пошкоджено ще 50 гаражних боксів. До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. За попередніми даними жертв та постраждалих немає”, – написали у ДСНС.
О 14:02 у Мерефі горів приватний будинок, площею 80 квадратних метрів. Постраждали троє людей, причину пожежі встановлюють.
А о 15:50 у селі Кицівка Чугуївського району рятувальники нарешті змогли ліквідувати лісову пожежу, яка виникла ще 12 жовтня, додали у ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лесные пожары, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 08:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала вранці 15 жовтня пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.".