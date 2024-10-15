Пожары на Харьковщине: горел лес, дом и гаражи

О пожарах, которые возникли на Харьковщине в течение суток, проинформировала утром 15 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить восемь пожаров. Один из них возник из-за вражеских обстрелов.

«Днем россияне нанесли авиационный удар по жилому микрорайону поселка Ковшаровка Купянского района. Авиабомбы попали в гаражный кооператив. В результате обстрела произошел пожар. Горело 8 гаражей и автомобиль на общей площади более 240 м кв. Кроме того, повреждено еще 50 гаражных боксов. К ликвидации последствий вражеских ударов привлекались подразделения ГСЧС и пожарные добровольной пожарной команды поселка Ковшаровка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – написали в ГСЧС.

В 14:02 в Мерефе горел частный дом, площадью 80 квадратных метров. Пострадали трое людей, причину пожара устанавливают.

А в 15:50 в селе Кицевка Чугуевского района спасатели наконец смогли ликвидировать лесной пожар, который возник еще 12 октября, добавили в ГСЧС.