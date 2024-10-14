На поселок на Харьковщине сбросили авиабомбы: был масштабный пожар (фото)
Прифронтовой поселок Ковшаровка Купянского района был под вражеским авиаударом 14 октября.
Военные РФ скинули бомбы на жилой микрорайон, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Произошел пожар общей площадью более 240 квадратных метров. Восемь гаражей и автомобиль сгорели, еще 50 гаражных боксов повреждены.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС, Ковшаровка, Купянский район;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прифронтовой поселок Ковшаровка Купянского района был под вражеским авиаударом 14 октября.".