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На поселок на Харьковщине сбросили авиабомбы: был масштабный пожар (фото)

Происшествия 19:15   14.10.2024
Елена Нагорная
На поселок на Харьковщине сбросили авиабомбы: был масштабный пожар (фото)

Прифронтовой поселок Ковшаровка Купянского района был под вражеским авиаударом 14 октября.

Военные РФ скинули бомбы на жилой микрорайон, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Произошел пожар общей площадью более 240 квадратных метров. Восемь гаражей и автомобиль сгорели, еще 50 гаражных боксов повреждены.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прифронтовой поселок Ковшаровка Купянского района был под вражеским авиаударом 14 октября.".