На поселок на Харьковщине сбросили авиабомбы: был масштабный пожар (фото)

Прифронтовой поселок Ковшаровка Купянского района был под вражеским авиаударом 14 октября.

Военные РФ скинули бомбы на жилой микрорайон, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Произошел пожар общей площадью более 240 квадратных метров. Восемь гаражей и автомобиль сгорели, еще 50 гаражных боксов повреждены.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.