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На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб

Происшествия 16:44   14.10.2024
Оксана Горун
На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб Фото: Сергей Карпец

Армия РФ 14 октября скинула на Харьковскую область уже десять авиабомб — прилетело по населенным пунктам Купянского района, а также — селу Гарбузы на Богодуховщине.

«На Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на Гарбузы. На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжаются. По Новоосиновому и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 14 октября.

Ранее в ХОВА заявили об усилении обстрелов Купянского района в Харьковской области. На территории громады продолжают жить около 4000 человек, большинство — пожилые. Их агитируют выезжать как можно скорее.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 16:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 14 октября скинула на Харьковскую область уже десять авиабомб — прилетело по населенным пунктам Купянского района, а также — селу Гарбузы на Богодуховщине".