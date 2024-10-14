На Купянском направлении идет 14 боев, на Гарбузы скинули КАБы — Генштаб

Армия РФ 14 октября скинула на Харьковскую область уже десять авиабомб — прилетело по населенным пунктам Купянского района, а также — селу Гарбузы на Богодуховщине.

«На Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на Гарбузы. На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжаются. По Новоосиновому и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 14 октября.

Ранее в ХОВА заявили об усилении обстрелов Купянского района в Харьковской области. На территории громады продолжают жить около 4000 человек, большинство — пожилые. Их агитируют выезжать как можно скорее.