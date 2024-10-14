Синегубов заявил об усилении обстрелов на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 октября сообщил об итогах совещания, посвященного ситуации в сфере безопасности в Купянском районе.

«Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия. Сейчас на территории Купянской громады проживает более четырех тысяч жителей. Большинство из них – пожилые люди. Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места», — отметил начальник ХОВА.

Он сообщил, что для тех, кого эвакуируют, обеспечили резервные места для проживания, питание и теплую одежду.

Нуждающихся в эвакуации призывают обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию: 0 800 33 92 91.