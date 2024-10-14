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Синегубов заявил об усилении обстрелов на Харьковщине

Общество 15:10   14.10.2024
Оксана Горун
Синегубов заявил об усилении обстрелов на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 октября сообщил об итогах совещания, посвященного ситуации в сфере безопасности в Купянском районе.

«Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия. Сейчас на территории Купянской громады проживает более четырех тысяч жителей. Большинство из них – пожилые люди. Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места», — отметил начальник ХОВА.

Он сообщил, что для тех, кого эвакуируют, обеспечили резервные места для проживания, питание  и теплую одежду.

Нуждающихся в эвакуации призывают обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию: 0 800 33 92 91.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 15:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 октября сообщил об итогах совещания, посвященного ситуации в сфере безопасности в Купянском районе".