Синегубов заявил об усилении обстрелов на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 октября сообщил об итогах совещания, посвященного ситуации в сфере безопасности в Купянском районе.
«Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия. Сейчас на территории Купянской громады проживает более четырех тысяч жителей. Большинство из них – пожилые люди. Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места», — отметил начальник ХОВА.
Он сообщил, что для тех, кого эвакуируют, обеспечили резервные места для проживания, питание и теплую одежду.
Нуждающихся в эвакуации призывают обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию: 0 800 33 92 91.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 15:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 14 октября сообщил об итогах совещания, посвященного ситуации в сфере безопасности в Купянском районе".