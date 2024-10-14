Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 жовтня повідомив про підсумки наради, що була присвячена ситуації у сфері безпеки в Куп’янському районі.

“Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї. Наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів. Більшість із них – люди похилого віку. Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць“, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що для тих, кого евакуювали, забезпечили резервні місця для проживання, харчування та теплий одяг.

Тих, хто потребує евакуації, закликають звертатися на безплатну цілодобову гарячу лінію: 0 800 33 92 91.