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Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині

Суспільство 15:10   14.10.2024
Оксана Горун
Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 жовтня повідомив про підсумки наради, що була присвячена ситуації у сфері безпеки в Куп’янському районі.

Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї. Наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів. Більшість із них – люди похилого віку. Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць“, – зазначив начальник ХОВА.

Він повідомив, що для тих, кого евакуювали, забезпечили резервні місця для проживання, харчування та теплий одяг.

Тих, хто потребує евакуації, закликають звертатися на безплатну цілодобову гарячу лінію: 0 800 33 92 91.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 жовтня повідомив про підсумки наради, що була присвячена ситуації у сфері безпеки в Куп’янському районі".