Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 жовтня повідомив про підсумки наради, що була присвячена ситуації у сфері безпеки в Куп’янському районі.
“Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї. Наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів. Більшість із них – люди похилого віку. Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць“, – зазначив начальник ХОВА.
Він повідомив, що для тих, кого евакуювали, забезпечили резервні місця для проживання, харчування та теплий одяг.
Тих, хто потребує евакуації, закликають звертатися на безплатну цілодобову гарячу лінію: 0 800 33 92 91.
Читайте також: “Їм поставили завдання взяти його в найкоротші терміни” – Ахіллес про нову ціль РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 15:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 14 жовтня повідомив про підсумки наради, що була присвячена ситуації у сфері безпеки в Куп’янському районі".