“Їм поставили завдання взяти його в короткі терміни”: Ахіллес про нову ціль РФ

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про першочергові цілі ворога на Харківщині.

“Противник намагається зробити максимум для того, щоб вийти на лівобережний Оскіл, зайняти плацдарм і як наслідок, потім, – розширювати свій вплив. Куп’янськ-Вузловий – це є таке важливе місце для окупанта. Їм поставили задачу – взяти його в короткий термін. Як ви знаєте, на цьому відтинку ворог намагається діяти комбіновано, застосовуючи різні атаки: в тому числі – бронетанкові. Найбільша атака, яку відбивав батальйон “Ахіллес” спільно з іншими батальйонами – це було 50 одиниць техніки, які виїхали в один момент. Із них вдалося знищити майже всю техніку. Тільки нашому підрозділу вдалося спалити 20 машин і ще 20 – підбити”, – уточнив Федоренко.

За його словами, для того, щоб реалізувати задумане, ворог не шкодує живої сили – протягом доби ЗСУ знищують росіян десятками.

“Якщо раніше противник переважно штурмував, рухаючись по посадках, прикриваючись зеленими насадженнями, шукаючи, як сховатися від наших очей, то на сьогоднішній день, оскільки їх вводять уперед виконувати завдання до певних дат, швидше за все, це виглядає так: чисте поле, противник біжить ланцюжком, між ними є відстань. Вони біжать від точки “А” до точки “Б” у чистому полі. Сили оборони їх виявляють, знищують десятьох. Наступна хвиля – із десяти девʼять знищили, один добіг. Наступна хвиля – два добігли, ще хвиля – ніхто не добіг. І так протягом дня супротивник по одному, по два, кому вдалося добігти, – накопичується у певних точках, перегруповується, намагається Сили оборони вибивати з позицій”, – розповів Федоренко.

Однак навіть це не допомагає ворогові досягти мети – українським захисникам вдалося призупинити наступ окупантів, додав командир “Ахіллеса”.