«Им поставили задачу взять его в кратчайшие сроки» – Ахиллес о новой цели РФ

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о первоочередных целях врага на Харьковщине.

«Противник пытается сделать максимум для того, чтобы выйти на левобережный Оскол, занять плацдарм и как следствие – расширять свое влияние. Купянск-Узловой – это такое важное место для оккупанта. Им поставили задачу – взять его в кратчайшие сроки. Как вы знаете, на этом отрезке враг пытается действовать комбинированно, применяя разные атаки, в том числе – бронетанковые. Самая большая атака, которую отражал батальон «Ахиллес» совместно с другими батальонами – это было 50 единиц техники, выехавших в один момент. Из них удалось уничтожить почти всю технику. Только нашему подразделению удалось сжечь 20 машин и еще 20 – подбить», – уточнил Федоренко.

По его словам, для того чтобы реализовать задуманное, враг не жалеет живую силу – в течение суток ВСУ уничтожают россиян десятками.

«Если раньше противник преимущественно штурмовал, двигаясь по посадкам, прикрываясь зелеными насаждениями, ища, как укрыться от наших глаз, то на сегодняшний день, поскольку их вводят вперед выполнять задания к определенным датам, скорее всего, это выглядит так: чистое поле, противник бежит цепочкой, между ними есть расстояние. Они бегут от точки «А» к точке «Б» в чистом поле. Силы обороны их обнаруживают, уничтожают десятерых. Следующая волна – из десяти девять уничтожили, один добежал, следующая волна – два добежали, еще одна волна – никто не добежал. И так в течение дня противник по одному, по два, кому удалось добежать, – накапливается в определенных точках, перегруппировывается, пытается Силы обороны выбивать с занимаемых позиций», – рассказал Федоренко.

Однако даже это не помогает врагу добиться цели – украинским защитникам удалось приостановить наступление оккупантов, добавил командир «Ахиллеса».