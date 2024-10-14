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Пострадал мужчина, возник пожар – последствия обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:34   14.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал мужчина, возник пожар – последствия обстрелов Харьковщины Скриншот

Утром 14 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах вражеских обстрелов региона.

В течение минувших суток враг несколько раз обстрелял Купянский район, отметил Синегубов. Вследствие «прилетов» пострадал мужчина, возник пожар.

«10:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадал 56-летний мужчина. 15:14 Купянский р-н, г. Купянск. Горела трава на площади 1га в результате удара БПЛА», – написал Синегубов.

Также в 12:35 ВС РФ дважды ударили FPV-дронами по открытой территории в Изюмском районе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах вражеских обстрелов региона.".