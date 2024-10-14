Новости Харькова – главное за 14 октября: как прошла ночь
Вечер в Харькове. Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночь в Харьковской области прошла практически без тревог
В 03:42 в Харькове и области объявили тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, причиной стала активность тактической вражеской авиации на северо-востоке.
Уже в 04:15 на Харьковщине (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".