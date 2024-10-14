Новости Харькова – главное за 14 октября: как прошла ночь

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07:05

Ночь в Харьковской области прошла практически без тревог

В 03:42 в Харькове и области объявили тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, причиной стала активность тактической вражеской авиации на северо-востоке.

Уже в 04:15 на Харьковщине (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.