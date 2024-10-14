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В Купянске после обстрела возник пожар: ГСЧС о ситуации в регионе

Происшествия 08:16   14.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Купянске после обстрела возник пожар: ГСЧС о ситуации в регионе

Всего за минувшие сутки на Харьковщине было 43 пожара, один из них возник из-за обстрела РФ, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 15:00 в результате обстрела со стороны оккупантов загорелась трава и лиственная подстилка в лесопосадке в г. Купянск на площади 1 га. К счастью, без пострадавших. Огонь ликвидирован силами добровольной пожарной команды «Коммунальщик» из поселка Ковшаровка», – сообщили спасатели.

Также за сутки в области было 28 пожаров в природных экосистемах, горело около 9,7 га.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за минувшие сутки на Харьковщине было 43 пожара, один из них возник из-за обстрела РФ, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".