В Купянске после обстрела возник пожар: ГСЧС о ситуации в регионе
Всего за минувшие сутки на Харьковщине было 43 пожара, один из них возник из-за обстрела РФ, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около 15:00 в результате обстрела со стороны оккупантов загорелась трава и лиственная подстилка в лесопосадке в г. Купянск на площади 1 га. К счастью, без пострадавших. Огонь ликвидирован силами добровольной пожарной команды «Коммунальщик» из поселка Ковшаровка», – сообщили спасатели.
Также за сутки в области было 28 пожаров в природных экосистемах, горело около 9,7 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за минувшие сутки на Харьковщине было 43 пожара, один из них возник из-за обстрела РФ, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".