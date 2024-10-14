В Купянске после обстрела возник пожар: ГСЧС о ситуации в регионе

Всего за минувшие сутки на Харьковщине было 43 пожара, один из них возник из-за обстрела РФ, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 15:00 в результате обстрела со стороны оккупантов загорелась трава и лиственная подстилка в лесопосадке в г. Купянск на площади 1 га. К счастью, без пострадавших. Огонь ликвидирован силами добровольной пожарной команды «Коммунальщик» из поселка Ковшаровка», – сообщили спасатели.

Также за сутки в области было 28 пожаров в природных экосистемах, горело около 9,7 га.