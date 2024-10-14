У Куп’янську після обстрілу виникла пожежа: ДСНС про ситуацію в регіоні
Усього минулої доби на Харківщині було 43 пожежі, одна з них виникла через обстріл РФ, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Близько 15:00 внаслідок обстрілу з боку окупантів спалахнула трава та листяна підстилка у лісопосадці в м. Куп’янськ на площі 1 га. На щастя, без постраждалих. Вогонь ліквідовано силами добровільної пожежної команди «Комунальник» із селища Ківшарівка”, – повідомили рятувальники.
Також за добу в області було 28 пожеж у природних екосистемах, горіло близько 9,7 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього минулої доби на Харківщині було 43 пожежі, одна з них виникла через обстріл РФ, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".