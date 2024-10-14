У Куп’янську після обстрілу виникла пожежа: ДСНС про ситуацію в регіоні

Усього минулої доби на Харківщині було 43 пожежі, одна з них виникла через обстріл РФ, розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 15:00 внаслідок обстрілу з боку окупантів спалахнула трава та листяна підстилка у лісопосадці в м. Куп’янськ на площі 1 га. На щастя, без постраждалих. Вогонь ліквідовано силами добровільної пожежної команди «Комунальник» із селища Ківшарівка”, – повідомили рятувальники.

Також за добу в області було 28 пожеж у природних екосистемах, горіло близько 9,7 га.