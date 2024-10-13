Live
  • Нд 13.10.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 17:21   13.10.2024
Оксана Якушко
Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Один із боїв на Куп’янському напрямку вже завершився, повідомив Генштаб ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, один із цих боїв вже завершився», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: 23 штурми були Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
13.10.2024, 17:21
Небезпечна погода буде завтра в Харківській області
Небезпечна погода буде завтра в Харківській області
13.10.2024, 13:30
Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину
Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину
13.10.2024, 15:48
Росіяни пішли штурмом з танком і 4 БМП на Харківському напрямку (відео)
Росіяни пішли штурмом з танком і 4 БМП на Харківському напрямку (відео)
13.10.2024, 15:02
Рейди військкомів: у Харківському ОТЦК пояснили суть того, що відбувається
Рейди військкомів: у Харківському ОТЦК пояснили суть того, що відбувається
13.10.2024, 10:42
Тракторист підірвався у селі Харківської області
Тракторист підірвався у селі Харківської області
13.10.2024, 10:33

Новини за темою:

17:49
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
18:31
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10:03
Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію
18:17
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ
11:13
ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Ви читали новину: «Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 17:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із боїв на Куп’янському напрямку вже завершився, повідомив Генштаб ЗСУ.".