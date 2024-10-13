Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Один із боїв на Куп’янському напрямку вже завершився, повідомив Генштаб ЗСУ.
«На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, один із цих боїв вже завершився», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із боїв на Куп’янському напрямку вже завершився, повідомив Генштаб ЗСУ.".