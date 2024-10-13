Шість разів атакували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Один із боїв на Куп’янському напрямку вже завершився, повідомив Генштаб ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, один із цих боїв вже завершився», – йдеться у повідомленні.