Шесть раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Один из боев на Купянском направлении уже завершился, сообщил Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, один из этих боев уже завершился», — говорится в сообщении.