Шесть раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Один из боев на Купянском направлении уже завершился, сообщил Генштаб ВСУ.
«На Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, один из этих боев уже завершился», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из боев на Купянском направлении уже завершился, сообщил Генштаб ВСУ.".