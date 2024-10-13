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Шесть раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:21   13.10.2024
Оксана Якушко
Шесть раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Один из боев на Купянском направлении уже завершился, сообщил Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, один из этих боев уже завершился», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из боев на Купянском направлении уже завершился, сообщил Генштаб ВСУ.".