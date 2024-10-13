23 штурми були Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів.
Сили оборони відбивали штурми росіян біля Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".