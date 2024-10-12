Супротивник атакує, на Куп’янському напрямку йдуть сім боїв – Генштаб на 16:00

Десять разів атакували окупанти від початку доби на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ворог наступав біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М’ясожарівки. Сім боїв тривають.

На півночі Харківщини оперативна обстановка – без суттєвих змін.

Авіаударів у регіоні зазнали Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе.