Супротивник атакує, на Куп’янському напрямку йдуть сім боїв – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Десять разів атакували окупанти від початку доби на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Ворог наступав біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М’ясожарівки. Сім боїв тривають.
На півночі Харківщини оперативна обстановка – без суттєвих змін.
Авіаударів у регіоні зазнали Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять разів атакували окупанти від початку доби на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".