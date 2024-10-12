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Супротивник атакує, на Куп’янському напрямку йдуть сім боїв – Генштаб на 16:00

Події 17:25   12.10.2024
Олена Нагорна
Супротивник атакує, на Куп’янському напрямку йдуть сім боїв – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Десять разів атакували окупанти від початку доби на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ворог наступав біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М’ясожарівки. Сім боїв тривають.

На півночі Харківщини оперативна обстановка – без суттєвих змін.

Авіаударів у регіоні зазнали Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе.

Читайте також: Авіація РФ скинула КАБи на передмістя Харкова: є постраждалий

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 17:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять разів атакували окупанти від початку доби на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".