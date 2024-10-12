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Противник атакует, на Купянском направлении идут семь боев — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:25   12.10.2024
Елена Нагорная
Противник атакует, на Купянском направлении идут семь боев — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Десять раз атаковали оккупанты с начала суток на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг наступал у Петропавловки, Степовой Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боев продолжаются.

На севере Харьковщины оперативная обстановка – без существенных изменений.

Авиаударам в регионе подверглись Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 17:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять раз атаковали оккупанты с начала суток на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".