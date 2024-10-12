Противник атакует, на Купянском направлении идут семь боев — Генштаб на 16:00

Десять раз атаковали оккупанты с начала суток на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг наступал у Петропавловки, Степовой Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боев продолжаются.

На севере Харьковщины оперативная обстановка – без существенных изменений.

Авиаударам в регионе подверглись Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское.