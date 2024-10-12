Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавший (дополняется)

Днем 12 октября под авиаударом РФ была Малоданиловская громада под Харьковом.

Дополнено в 16:53. В селе Черкасская Лозовая, по которому враг по предварительным данным нанес удар КАБом, загорелись частный дом и сухая трава. Как информируют в ХОВА, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также в ХОВА сообщают о возгорании травы в результате обстрела поселка Малая Даниловка. Там обошлось без пострадавших.

Дополнено в 16:32. Пострадавший в Черкасской Лозовой – мужчина 1967 года рождения. Его госпитализировали.

Дополнено в 16:20. Село Черкасская Лозовая Харьковского района было под обстрелом около 16 часов, сообщает пресс-служба ХОВА. Предварительно, один человек пострадал.

16:09. О вражеском КАБе, который летит в направлении Харькова, командование Воздушных Сил ВСУ предупредило в 15:46.

О «прилете» по жилым домам в Малоданиловской громаде и начавшемся пожаре сообщил в 15:49 ее глава Александр Гололобов.

Предупреждение об еще одной авиабомбе было в 15:53.

Второй КАБ также упал в Малоданиловской громаде, на территории садовой застройки, проинформировал Гололобов.