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Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу

Происшествия 10:47   12.10.2024
Елена Нагорная
Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу Фото: Александр Гололобов/Telegram

Последствия обстрела села Черкасская Лозовая под Харьковом вечером 11 октября показал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его данным, один частный дом разрушен, еще десять повреждены, также повреждены машины людей. Перебита линия электропередачи — энергетики работают на месте.

Накануне было известно, что одновременно с авиаударом по Харькову около 22 часов прилетело по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады. В утренней сводке облуправление Нацполиции проинформировало, что КАБ ударил по Черкасской Лозовой, в результате чего там были повреждены два частных дома.


Фото: Александр Гололобов/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела села Черкасская Лозовая под Харьковом вечером 11 октября показал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. По его данным, один…".