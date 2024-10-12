Опубликованы фото последствий «прилета» КАБа под Харьковом вечером в пятницу

Последствия обстрела села Черкасская Лозовая под Харьковом вечером 11 октября показал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его данным, один частный дом разрушен, еще десять повреждены, также повреждены машины людей. Перебита линия электропередачи — энергетики работают на месте.

Накануне было известно, что одновременно с авиаударом по Харькову около 22 часов прилетело по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады. В утренней сводке облуправление Нацполиции проинформировало, что КАБ ударил по Черкасской Лозовой, в результате чего там были повреждены два частных дома.



Фото: Александр Гололобов/Telegram