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Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде

Происшествия 22:39   11.10.2024
Елена Нагорная
Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде

Около 21:15 11 октября авиация РФ ударила КАБом по лесополосе в Шевченковском районе Харькова. Также попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде.

Дополнено в 22:39. КАБ упал в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«Повреждены жилые дома. О пострадавших сейчас информация отсутствует», — пишет он.

Дополнено в 22:17. В Дергачах попадание не зафиксировали, информирует глава ГВА Вячеслав Задоренко.

«Информация о «прилете» по городу на данный момент не подтверждается: возможно окрестности нашей или соседней громады», — пишет Задоренко.

22:03. Около 21:50 в Харькове были слышны взрывы. О пуске корректируемой авиабомбы в направлении города предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.

О «прилете» КАБа по лесополосе в Шевченковском районе Харькова информирует мэр Игорь Терехов.

«На данную минуту без пострадавших и разрушений», — сообщает городской голова.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, было два КАБа. Один из них ударил по лесополосе в Шевченковском районе Харькова, второй, по предварительным данным, упал в Дергачевской громаде Харьковского района.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:15 авиация РФ ударила КАБом по лесополосе в Шевченковском районе Харькова. Также попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде.".