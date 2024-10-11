Вечерние взрывы: «прилеты» КАБов зафиксировали в Харькове и пригороде
Около 21:15 11 октября авиация РФ ударила КАБом по лесополосе в Шевченковском районе Харькова. Также попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде.
Дополнено в 22:39. КАБ упал в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.
«Повреждены жилые дома. О пострадавших сейчас информация отсутствует», — пишет он.
Дополнено в 22:17. В Дергачах попадание не зафиксировали, информирует глава ГВА Вячеслав Задоренко.
«Информация о «прилете» по городу на данный момент не подтверждается: возможно окрестности нашей или соседней громады», — пишет Задоренко.
22:03. Около 21:50 в Харькове были слышны взрывы. О пуске корректируемой авиабомбы в направлении города предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.
О «прилете» КАБа по лесополосе в Шевченковском районе Харькова информирует мэр Игорь Терехов.
«На данную минуту без пострадавших и разрушений», — сообщает городской голова.
По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, было два КАБа. Один из них ударил по лесополосе в Шевченковском районе Харькова, второй, по предварительным данным, упал в Дергачевской громаде Харьковского района.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:15 авиация РФ ударила КАБом по лесополосе в Шевченковском районе Харькова. Также попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде.".