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Купянск был под обстрелом и авиаударом: один погибший и пять пострадавших

Происшествия 20:29   11.10.2024
Елена Нагорная
Купянск был под обстрелом и авиаударом: один погибший и пять пострадавших

Один человек погиб и еще семь пострадали в результате обстрелов Купянского и Изюмского районов 11 октября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным ведомства, около 15:25 оккупанты нанесли авиаудар по Купянску. Травмы получили две женщины в возрасте 85 и 69 лет и 63-летний мужчина. Повреждено более 10 частных домов.

Днем Купянск также находился под обстрелом. Погиб 57-летний мужчина. Его 78-летняя мать в результате вражеского удара получила острую реакцию на стресс. Еще одна женщина 68 лет получила ранения.

Около 17:15 военные РФ обстреляли село Кругляковка Купянского района. Телесные повреждения получила 78-летняя жительница.

Примерно в 11:20 в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона в селе Шийковка Изюмского района получил ранения 67-летний мужчина.


Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, днем авиация РФ ударила по жилому сектору в Купянске.

По разным адресам произошли пожары общей площадью 240 квадратных метров. Огонь охватил два частных дома и две хозяйственные постройки. Кроме этого загорелся сухостой рядом с домами.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще семь пострадали в результате обстрелов Купянского и Изюмского районов 11 октября".