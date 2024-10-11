Обстрел Купянска: есть погибший, пострадавшие, под завалами может быть человек
Фото: ukrinform.ua
Один мужчина погиб и две женщины пострадали в результате вражеского обстрела Купянска около 16 часов 11 октября, информируют в ХОВА.
Погиб 67-летний мужчина, 76-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а еще одна 68-летняя местная жительница — контузию. Последней оказали помощь на месте. По предварительным данным, один человек может быть под завалами здания. Экстренные службы работают на месте попадания.
Около 11:30 в селе Шийковка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранения 67-летний мужчина. Его доставили в медучреждение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один мужчина погиб и две женщины пострадали в результате вражеского обстрела Купянска около 16 часов 11 октября".