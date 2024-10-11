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Обстрел Купянска: есть погибший, пострадавшие, под завалами может быть человек

Происшествия 18:19   11.10.2024
Елена Нагорная
Обстрел Купянска: есть погибший, пострадавшие, под завалами может быть человек Фото: ukrinform.ua

Один мужчина погиб и две женщины пострадали в результате вражеского обстрела Купянска около 16 часов 11 октября, информируют в ХОВА.

Погиб 67-летний мужчина, 76-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, а еще одна 68-летняя местная жительница — контузию. Последней оказали помощь на месте. По предварительным данным, один человек может быть под завалами здания. Экстренные службы работают на месте попадания.

Около 11:30 в селе Шийковка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранения 67-летний мужчина. Его доставили в медучреждение.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один мужчина погиб и две женщины пострадали в результате вражеского обстрела Купянска около 16 часов 11 октября".