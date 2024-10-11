Обстріл Куп’янська: є загиблий та постраждалі, під завалами може бути людина
Фото: ukrinform.ua
Один чоловік загинув та дві жінки постраждали внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська близько 16-ї години 11 жовтня, інформують у ХОВА.
Загинув 67-річний чоловік, 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а ще одна 68-річна місцева мешканка отримала контузію. Останній надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може бути під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання.
Близько 11:30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок обстрілу отримав поранення 67-річний чоловік. Його доправили в медустанову.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один чоловік загинув та дві жінки постраждали внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська близько 16-ї години 11 жовтня".