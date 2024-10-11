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Чоловік загинув, постраждала його сестра: дрон РФ вдарив по Харківщині

Події 13:28   11.10.2024
Вікторія Яковенко
Чоловік загинув, постраждала його сестра: дрон РФ вдарив по Харківщині

В селищі Козача Лопань Харківського району армія РФ обстріляла цивільний автомобіль.

За даними ХОВА, 38-річний чоловік загинув внаслідок удару FPV-дроном по авто, його 56-річна сестра отримала гостру реакцію на стрес

Нагадаємо, раніше начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомляв, що у селищі Козача Лопань близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Козача Лопань Харківського району армія РФ обстріляла цивільний автомобіль.".