Чоловік загинув, постраждала його сестра: дрон РФ вдарив по Харківщині

В селищі Козача Лопань Харківського району армія РФ обстріляла цивільний автомобіль.

За даними ХОВА, 38-річний чоловік загинув внаслідок удару FPV-дроном по авто, його 56-річна сестра отримала гостру реакцію на стрес

Нагадаємо, раніше начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомляв, що у селищі Козача Лопань близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.