Чоловік загинув, постраждала його сестра: дрон РФ вдарив по Харківщині
В селищі Козача Лопань Харківського району армія РФ обстріляла цивільний автомобіль.
За даними ХОВА, 38-річний чоловік загинув внаслідок удару FPV-дроном по авто, його 56-річна сестра отримала гостру реакцію на стрес
Нагадаємо, раніше начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомляв, що у селищі Козача Лопань близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Козача Лопань Харківського району армія РФ обстріляла цивільний автомобіль.".