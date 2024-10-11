Росіяни дроном атакували Козачу Лопань: постраждав чоловік

В селищі Козача Лопань на Харківщині близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.

Наразі чоловіка шпиталізували. Загрози його життю немає, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.