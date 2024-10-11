Росіяни дроном атакували Козачу Лопань: постраждав чоловік
В селищі Козача Лопань на Харківщині близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.
Наразі чоловіка шпиталізували. Загрози його життю немає, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, задоренко, Козачья Лопань, пострадал, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Козача Лопань на Харківщині близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном постраждав 86-річний чоловік.".