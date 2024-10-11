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Россияне дроном атаковали Казачью Лопань: пострадал мужчина

Происшествия 12:33   11.10.2024
Виктория Яковенко
Россияне дроном атаковали Казачью Лопань: пострадал мужчина

В поселке Казачья Лопань в Харьковской области около 12:06 в результате удара FPV-дроном пострадал 86-летний мужчина.

Мужчину госпитализировали. Угрозы его жизни нет, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань в Харьковской области около 12:06 в результате удара FPV-дроном пострадал 86-летний мужчина.".