Россияне дроном атаковали Казачью Лопань: пострадал мужчина
В поселке Казачья Лопань в Харьковской области около 12:06 в результате удара FPV-дроном пострадал 86-летний мужчина.
Мужчину госпитализировали. Угрозы его жизни нет, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Читайте также: Синегубов: под утро враг обстрелял Купянск, ночью – Люботин, возникли пожары
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, задоренко, Козачья Лопань, пострадал, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне дроном атаковали Казачью Лопань: пострадал мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань в Харьковской области около 12:06 в результате удара FPV-дроном пострадал 86-летний мужчина.".