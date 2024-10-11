Синегубов: под утро враг обстрелял Купянск, ночью – Люботин, возникли жары
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Шестеро пострадавших, одна погибшая – такие результаты вражеских обстрелов Харьковщины за сутки сообщил утром 11 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 04:03 россияне ударили по Купянску, вследствие обстрела горел дом. А в 01:15 «прилетело» по Люботину, там загорелась трава на площади 200 квадратных метров.
Накануне в 13:00 в Кругляковке вследствие обстрела погибла 64-летняя женщина, написал Синегубов. А вечером в Купянске ранения получил 77-летний мужчина.
«15:25 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела повреждений частный дом. Пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, девочка 2 года, мальчики 5 и 15 лет (острая реакция на стресс)», – сообщил начальник ХОВА.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: под утро враг обстрелял Купянск, ночью – Люботин, возникли жары»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестеро пострадавших, одна погибшая – такие результаты вражеских обстрелов Харьковщины за сутки сообщил утром 11 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".