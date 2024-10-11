Синегубов: под утро враг обстрелял Купянск, ночью – Люботин, возникли жары

Шестеро пострадавших, одна погибшая – такие результаты вражеских обстрелов Харьковщины за сутки сообщил утром 11 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 04:03 россияне ударили по Купянску, вследствие обстрела горел дом. А в 01:15 «прилетело» по Люботину, там загорелась трава на площади 200 квадратных метров.

Накануне в 13:00 в Кругляковке вследствие обстрела погибла 64-летняя женщина, написал Синегубов. А вечером в Купянске ранения получил 77-летний мужчина.

«15:25 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела повреждений частный дом. Пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, девочка 2 года, мальчики 5 и 15 лет (острая реакция на стресс)», – сообщил начальник ХОВА.